ÖFB-Team: Mit einer Enttäuschung zum Nations-League-Aufstieg

Der Gruppensieg in der Nations League wurde am Ende zu einem schmeichelhaften Titel. Österreich enttäuschte im finalen Spiel gegen Norwegen maßlos, Grbic verhinderte mit seinem Ausgleich in der Nachspielzeit eine echte Blamage. Der Aufstieg in die Liga A war das einzig Positive an einem absolut trostlosen Abend im Wiener Prater.

„Wir sind Favorit, dementsprechend müssen wir auftreten“, hatte Teamchef Franco Foda vor dem Spiel gegen die neu zusammengewürfelte Mannschaft aus Norwegen gemeint. Es blieb bei einer Ankündigung. Foda brachte LASK-Spieler Ranftl auf der rechten Flanke und Arnautovic als Solostürmer, Österreich war somit personell um einen Hauch offensiver ausgerichtet als beim 2:1 gegen Nordirland.

Für den ersten Moment des Schocks sorgten die Norweger, Stürmer Larsen hatte nach 46 Sekunden die erste Chance. Die Gäste agierten sowohl kompakt als auch beweglich in zwei Viererketten, verdichteten vor allem im Zentrum die Räume. Die Österreicher fanden nur schwer einen Rhythmus, auch weil das eigene Spiel im Ballbesitz Mängel aufwies, dazu fehlte es im letzten Drittel an der nötigen Präzision.