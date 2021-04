Im vergangenen Jahr war er der Shooting-Star des ÖFB-Teams. Die nahende EM sieht Christoph Baumgartner aber nur bedingt als Sprungbrett für seine Karriere. Das Turnier habe zwar große "Strahlkraft", meinte der 21-Jährige im APA-Gespräch. Dem deutschen Bundesligisten TSG Hoffenheim will der Niederösterreicher aber selbst nach einer starken EURO die Treue halten - auch wenn er langfristig sehr hohe Ziele verfolgt.

Baumgartner war im Winter medial bereits mit Manchester United in Verbindung gebracht worden. Ein Wechsel ist für ihn aktuell kein Thema. Seinen Vertrag hat er erst Anfang März bis 2025 verlängert. "Alles andere, als dass ich nächstes Jahr in Hoffenheim spiele, wäre nicht glaubwürdig." Zwar sei die EM gerade für einen Offensivspieler eine Chance, sich ins Rampenlicht zu spielen. "Das ist Woche für Woche in der Bundesliga aber auch möglich."

Möglicherweise sei die Konstanz im Ligabetrieb den großen Klubs sogar wichtiger, vermutete Baumgartner. 70 Pflichtspiele hat der Youngster in den vergangenen zwei Jahren für Hoffenheim absolviert und dabei 15 Tore erzielt. Dass englische Klubs aufstrebende Spieler in Deutschland beobachten, hält er für nichts Außergewöhnliches. "Das ist doch normal. Was ist der nächste Schritt für einen jungen Bundesliga-Spieler? Vielleicht irgendwann zu einem Top-Klub in der Premier League." Momentan sei für ihn aber Hoffenheim der beste Ort, um sich weiterzuentwickeln.