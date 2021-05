Corona-Maßnahmen: ÖFB-Länderspiel gegen Slowakei vorverlegt

Wegen der gesetzlichen Bestimmungen bezüglich der Corona-Maßnahmen ist der Beginn des Länderspiels des österreichischen Fußball-Nationalteams am 6. Juni im Wiener Ernst-Happel-Stadion gegen die Slowakei von 20.45 auf 17.30 Uhr vorverlegt worden.

Am 2. Juni (21.00 Uhr) wird das ÖFB-Team Richtung Middlesbrough aufbrechen, wo das erste Testspiel gegen die englische Nationalmannschaft stattfindet. Am 8. Juni werden die Teamspieler im Camp in Seefeld Quartier beziehen.