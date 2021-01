Fußball-EM 2021 in Wien? Die UEFA dementiert nicht

Bald 13 Jahre ist es her, dass die Fußball-Europameisterschaft 2008 in Wien mit dem Endspiel zwischen Spanien und Deutschland (1:0) ihren Höhepunkt hatte. Und kaum jemand würde glauben, dass im altehrwürdigen Ernst-Happel-Stadion noch ein weiteres großes europäisches Finale stattfinden würde.

Wenn, ja wenn da nicht eine gewisse Pandemie im Moment sämtliche Pläne durchkreuzen würde. Demzufolge steht auch die in zwölf Ländern geplante Pan-europäische EM vor dem Ende. Das Turnier war bereits im Vorjahr abgesagt und auf 2021 verschoben worden. Ein Turnier in so vielen verschiedenen Ländern ist allerdings nach wie vor undenkbar.

Vier mögliche Lösungen

Nicht zuletzt deshalb sucht die UEFA nach Lösungen. Eine davon soll laut Berichten von NTV und RTL ein Turnier in Wien sein. Dafür seien London, Lissabon und Nordrhein-Westfalen und eben auch Wien im Gespräch. Europas Fußballverband wollte die Meldung nicht kommentieren, also zumindest auch nicht dementieren.

Ein Turnier an einem einzigen Spielort sei eine von vier möglichen Lösungen. Die anderen sehen wie folgt aus:

Zehn Städte in zehn Ländern

Fünf Städte in fünf Ländern

Zwei bis drei Länder und mehrere Städte

Welches Szenario schließlich stattfinden wird, bleibt abzuwarten. Zu erwarten ist jedenfalls, dass die UEFA bald eine Entscheidung treffen wird müssen. Vermutlich bis spätestens März. Neben den vier Turnier-Szenarien werden auch verschiedene Möglichkeiten in puncto Zuschauer-Auslastung geprüft. Von vollen Stadien bis zu Geisterspielen sei alles offen.