Transfer-Überraschung: Rapid vor Verpflichtung von Kevin Wimmer

Dazu wird einer der strategisch wichtigen Legionärsplätze frei. Außerdem könnte Kevin Wimmer auch noch als Linksverteidiger aushelfen.

Das Regionalblatt „BNN“ berichtet in der heutigen Ausgabe, dass Wimmer beim deutschen Zweitligisten Karlsruhe seinen Abschied verkündet hat. Der Innenverteidiger will zurück in die Heimat. Journalist Peter Linden hatte zuvor auf seinem Blog vom großen Interesse von Rapid an Wimmer geschrieben.

20-Millionen-Mann

Dass die Grünen den EM-Teilnehmer von 2016 tatsächlich bekommen können, gleicht in Corona-Zeiten einer Sensation. Nach starken Saisonen bei Köln und zwei Jahren bei Tottenham hatte Stoke 2017 sogar 20 Millionen Ablöse bezahlt. Wirklich glücklich wurde Wimmer aber weder beim früheren Arnautovic-Verein, noch bei seinen Leihstationen in Hannover oder bei Mouscron in Belgien.

In Karlsruhe hat sich der neun-fache Teamspieler wieder gefangen.