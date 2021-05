Fußballer ohne Vertrag: Funkstille auf der Single-Börse

Kevin Friesenbichler

Bei Sturm reichte es unter Christian Ilzer nur zum Joker und zu vier Toren, ein neuer Vertrag wurde ihm nicht angeboten. Zukunft? Ungewiss.

Marvin Egho

Bei Randers in Dänemark ist der Wiener als Mittelstürmer Stammkraft, erzielte aber nur zwei Saisontore. Zuletzt freute er sich über den Cupsieg.

Andreas Weimann

Nach überstandenem Kreuzbandriss hat Bristol City die Option auf Vertragsverlängerung bis zur Frist am 15. Mai nicht gezogen, weil es teurer geworden wäre. Halten will man ihn dennoch. Doch nun darf der 29-Jährige, der in der 2. Liga in England einen guten Ruf genießt, auch mit anderen Klubs sprechen. Und er tut das auch.