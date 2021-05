Stöger, Kraetschmer und Insignia: Wie es bei der Austria weitergeht

Gespräche wurden in den vergangenen Wochen viele geführt, selbst am Samstag berieten sich Gremien über die künftige Ausrichtung des Traditionsvereins. Nach der Lizenz-Erteilung in zweiter Instanz dank harter Arbeit im Hintergrund und einiger hoch dotierter Geldspenden gilt es nun, eine nachhaltige Struktur aufzubauen.

Am Dienstag soll im Aufsichtsrat final darüber entschieden werden, ob der bisherige AG-Vorstand Markus Kraetschmer, dessen Vertrag mit Ende Juni ausläuft, weiter an Bord bleiben soll oder nicht. Derzeit dürfte eine Mehrheit diese Frage mit einem Nein beantworten.