Manuel Ortlechner: "Ich sehe niemanden, der seine Schuld zugibt"

Eine Realitätsverweigerung in Violett?

Ja, wir haben keine Fehlerkultur. Ich habe in meiner Karriere so viele Fehlpässe gemacht, dazu muss man stehen. Diese Kultur sehe ich generell in Österreich nicht, auch nicht in der Politik.

Für die Fans ist Finanz-Vorstand Markus Kraetschmer der Hauptschuldige. Wie sehen Sie seine Person?

Das ist schwierig zu beurteilen, aber er kann sich aus der Verantwortung nicht rausstehlen.