Austria-Krise: Stöger ist weg, die Bankgarantie noch nicht da

Derzeit ist nicht davon auszugehen, dass das Budget für die Kampfmannschaft höher ausfällt als noch in der laufenden Saison.

Ebenso wenig ist klar, ob die Präsidentschaft von Frank Hensel in die Verlängerung geht. Aufgrund der Corona-Krise musste die Generalversammlung auf einen unbestimmten Zeitpunkt verschoben werden, da eine Wahl mit rund 300 Stimmberechtigten logistisch derzeit nicht möglich wäre. Hensel selbst arbeitete in den vergangenen Monaten eifrig an der Rettung der Wiener Austria, erlitt aber mit der Absage von Peter Stöger einen heftigen Rückschlag. Für ihn hatte er sich als Sportvorstand einst eingesetzt, ihn wollte er weiter an die Austria binden. Vergeblich.

Die Austria hat sich in den vergangenen Jahren in eine Situation manövriert, in der sie nun einem strategischen Partner und sich selbst völlig ausgeliefert ist. Nimmt das Spiel noch einen schlechteren Verlauf, dann steht den Violetten das wirkliche blaue Wunder womöglich erst noch bevor.