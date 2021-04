Stöger sah keine echte Perspektive für eine Verbesserung

Nein, es war nicht das 0:1 in Hartberg samt überschaubarer Leistung, das den Ausschlag für seine Entscheidung gab. Peter Stöger hatte schon davor größte Zweifel gehabt, ob er seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bei „seiner Austria“ verlängern sollte. Unmittelbar nach Schlusspfiff verkündete er dann seinen Abschied im Sommer.

Der Grund dafür sind die aktuellen Rahmenbedingungen, die aus seiner Sicht ein vernünftiges Entwickeln in der Zukunft bezweifeln lassen. „Man muss wissen, was man sich erwartet, was der Rahmen ist. Ich bin ein nüchterner, realistischer Mensch.“ Der Rahmen war so, dass Stöger keine echte Perspektive sieht für eine Verbesserung.

Stöger war in den vergangenen Wochen schon von Zweifeln geplagt und hatte gemeint, dass er den Verein schon während der Saison verlassen hätte, hätte es sich nicht um seine Austria gehandelt. Die violette Zukunft, sie wirkt ungewiss. Gewiss ist nur, dass eine Veilchen-Legende nicht mehr an Bord ist.