Austria-Legende Toni Polster: "Das ist Harakiri mit Anlauf"

Die Austria ist sportlich wie finanziell schwer angeschlagen, am Donnerstag wurde immerhin die Zukunft von AG-Vorstand Markus Kraetschmer geklärt. Er bleibt den Wienern erhalten. Kraetschmer wird dem neuen AG-Vorstand Gerhard Krisch zur Seite gestellt, zudem entsendet ihn die Austria wie vereinbart in die neu gegründete Marketing-GmbH, in der Insignia die Mehrheit hält (70 Prozent).