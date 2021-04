Kraetschmer bleibt, jetzt will die Austria auch Stöger verlängern

Das Tauziehen rund um AG-Vorstand Markus Kraetschmer hat seit Donnerstagabend ein Ergebnis, Kraetschmer bleibt. In der "Krone" erklärt er: "Das Aufgabengebiet ist so groß und komplex, dass es einer alleine ohnehin nicht mehr schafft." Wichtig sei ihm, dass er an Bord bleibe.

Bei den vergangenen Sitzungen der Gremien wurde heftig diskutiert, ob der im Sommer auslaufende Vertrag von Kraetschmer verlängert werden sollte oder nicht. Im Aufsichtsrat gab es viele Gegenstimmen, währenddessen sprach sich der Verwaltungsrat großteils für den Wirtschaftler aus.