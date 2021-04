Die Austria muss sparen: "Vorsorgliche Kündigung" von Mitarbeitern

Die Wiener Austria bereitet sich erneut auf ein Sparbudget mit wenig Spielraum vor. Der Bundesligist bestätigte am Rande des Auftaktsieges in der Qualifikationsgruppe gegen Altach (2:0) am Samstag die "vorsorgliche Kündigung" von Mitarbeitern im sportlichen Bereich mit Juni. Betroffen sind Angestellte vom Leiter der Profiabteilung, Ralf Muhr, abwärts.