Später Jubel: Austria feiert Sieg zum Start in die Quali-Gruppe

Die Austria stürmte von Beginn weg an diesem windigen Tag, verzettelte sich aber oft in der dichten, von Subotic organisierten Altach-Abwehr. Und in der 11. Minute gab es Tor-Alarm. Dem Treffer von Wimmer wurde aber von Referee Jäger wegen eines Foulspiels zuvor die Gültigkeit verwehrt. Eine falsche Entscheidung. Die erste schön herausgespielte Aktion vergab Fitz (26. Minute).