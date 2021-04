Die Wiener Austria drückt für die Lizenz jetzt aufs Tempo

Noch vor dem Wochenende rauchen bei der Wiener Austria die Köpfe, tagen der Verwaltungsrat und der Aufsichtsrat am Freitag in außerordentlichen Sitzungen. Man ist zur Eile angehalten, es bleiben nur noch wenige Tage, um quasi in der Nachspielzeit die Lizenz für die kommende Saison zu ergattern. Deadline zum Nachreichen der nötigen Unterlagen ist der 21. April.