Lizenzlos in der Krise: Ist die Wiener Austria noch zu retten?

Ab Dienstagnachmittag war Feuer am Dach der Generali Arena, die Austria-Führung machte das, was sie in unangenehmen Situation gewöhnlich macht – sie tauchte unter. Sowohl Präsident Frank Hensel, der via Vereinsaussendung ein Statement abgab, als auch Noch-AG-Vorstand Markus Kraetschmer, einer der Hauptverantwortlichen der aktuellen Situation, in jene die Wiener Austria über Jahre mit Anlauf hineingesprintet ist.