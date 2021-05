Andreas Weimann: "Ich habe nicht die Angst, dass ich überbliebe"

Vor seiner Verletzung sei er aber vor allem als zentraler Mittelfeldspieler zum Einsatz gekommen. „Das hat alle meine Stärken hervorgebracht.“ Seine Pferdelunge etwa und die gute Schusstechnik, wie seine beiden Saisontore in sieben Einsätzen zeigen.

„Ich würde gerne bleiben, weil es mir bei Bristol gefällt.“ Auch privat passt es. Zwar hat Weimann in der Hafenstadt nur ein Apartment, während seine Frau mit den beiden Kindern in Solihull wohnt. Doch das Familienhaus bei Birmingham ist mit dem Auto in nur einer Stunde und 20 Minuten zu erreichen. Der Herzschmerz hält sich also in Grenzen.