ÖFB-Verteidiger Dragovic: "Auch wenn ich nur ein Bein habe"

Wieso ist das ein Vorteil?

Beim ersten Mal ist es immer ein Druck, den man sich selber macht, und Nervosität. Das müssen wir abstellen. Der Trainer wird uns wie immer gut vorbereiten. Dann liegt es an uns. Gegen Dänemark hat man zuletzt gesehen, was rauskommt, wenn nicht jeder auf 100 Prozent kommt. In Bezug auf die EM war es wohl eine Watschn zur richtigen Zeit.

Welche sind die Haupterkenntnisse aus 2016, was darf sich nicht wiederholen?