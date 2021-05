ÖFB-Präsident Leo Windtner und der Rivale, der keiner sein will

In der Gerüchteküche hat es geblubbert, seit Leo Windtner seinen Hut in den Ring geworfen hat: Der 70-Jährige, der seit 2009 dem Österreichischen Fußball-Bund vorsteht, will sich im Oktober zur Wiederwahl stellen. Im Wahlausschuss des ÖFB bekam Windtner vergangene Woche freilich keine Mehrheit, das Gremium will seine Empfehlung erst nach der EURO im Juli abgeben, wenn womöglich weitere Personalien ein Thema werden.

Und schon machte der Name des früheren Landeshauptmann-Stellvertreters und Sportlandesrats Michael Strugl die Runde (der KURIER berichtete). Zwei Oberösterreicher im Match um den Chefsessel?