Rapid bekämpft die Fußball-Blase: "Als wäre Corona nie passiert"

Wahrscheinlich sind in näherer Zukunft nur Vertragsverlängerungen bei eigenen Talenten wie Lukas Sulzbacher oder Niki Wunsch.

Kühbauer ist in die Sparpläne eingeweiht: „Natürlich hätte ich gerne eine ähnliche Mannschaft wie in dieser und der vergangenen Saison. Aber es kann mit Corona nicht einfach so weitergehen wie davor. Das müssen doch alle kapieren – ich appelliere da auch an die Vernunft.“

Von anderen Vereinen ist Ähnliches zu hören, so deutlich wird es aktuell aber nur in Hütteldorf formuliert.