Warum sich mit Barisic die Geschichte bei Rapid wiederholt

Geschichte wiederholt sich, auch in Hütteldorf. Als Zoran Barisic im April 2013, während einer großen Krise, vom Amateurtrainer zum Chefcoach befördert wurde, dachten die meisten an einen Interimstrainer. Tatsächlich wurde Barisic mit drei zweiten Plätzen hinter Salzburg in Folge zum erfolgreichsten Rapid-Trainer des vergangenen Jahrzehnts.