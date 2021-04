Warum Salzburg als Meister aller Kassen Rapid enteilt ist

In Salzburg wurden im selben Zeitraum rund 56 Millionen an Ablöse ausgegeben und unglaubliche 167 Millionen (ungefähr, exakte Zahlen sind in Österreich selten öffentlich) verdient. Diese Explosion im Import/Export-Geschäft begann mit dem Durchbruch von Sadio Mané, der als erster Salzburger zum Kicker von Weltrang aufstieg. Dass es seither so weiterging, hat viele Gründe.

Einer ist der Erfolg im Europacup. Wer nicht gegen Molde scheitert, sondern in der Champions League die Besten fordert, wird am Transfermarkt auch bei den Großen und dort üblichen Beträgen angesiedelt.