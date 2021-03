Kalajdzic: Warum Österreichs neuer Torjäger nicht zu Rapid kam

Er nutzte die fast neun Monate Zwangspause, um noch stärker zurückzukommen. Spielverständnis wie -übersicht, Stellungsspiel, technische Fähigkeiten, Lauf- und Abschlussstärke mit beiden Füßen – all das zeichnete ihn bei Admira aus. Doch das Kopfballspiel zählte nicht zu seinen Stärken. Er traf zwar auch per Kopf, aber meist nur dann, wenn es sich nicht verhindern ließ. Das ist jetzt anders – wie auch sein Weltklasse-Kopfballtor in Glasgow gezeigt hat.

Kalajdzic ist nicht nur wegen seiner Größe, mit der man normalerweise eher Basketballer wird, ein ungewöhnlicher Fußballer. Auch sein Karriereweg war das. In einer Akademie war er nie. Als Kind und Jugendlicher kickte er für Donau, Vienna und Donaufeld. In die Südstadt kam er erst kurz vor seinem 19. Geburtstag, nachdem er als torgefährlicher Mittelfeldspieler den Scouts in der Wiener Stadtliga aufgefallen war. Bei der Admira spielte er zunächst in der zweiten Mannschaft – oft als Sechser. Erst als nach zehn sieglosen Spielen in der Regionalliga Ost Ernst Baumeister das Traineramt übernahm, wurde Kalajdzic umfunktioniert, weil er im Training der torgefährlichste Spieler war. Das ging sofort auf: Gleich im ersten Spiel als Stürmer erzielte er gegen Ebreichsdorf zwei Tore.