Individuelle Klasse rettete Österreichs Fußballteam in Glasgow

Kaum Torchancen

Klar ist, wo die Gründe für den verfehlten Sieg in Schottland definitiv nicht zu suchen sind: Bei mangelnder Effizienz oder fehlender Chancenverwertung. Wie die Analyse-Profis von "OPTA" errechnet haben, lag der Wert an „expected Goals“ bei den Österreichern am Donnerstag bei 0,9, jener der Schotten bei 1,0.

Bei diesem Wert der „zu erwartenden Tore“ wird die Qualität der Torchancen anhand der Distanz der Torschüsse, deren Winkel und der Anzahl an Verteidigern zwischen Ball und Tor berechnet.

Wird dieser Wert, wie im Fall der Österreicher am Donnerstag mit zwei Treffern bei Chancen für 0,9 Tore in diesem Spiel übertroffen, so ist dies auf individuelle Qualität oder mögliche Torhüterfehler zurückzuführen. Diese Qualität war vor allem beim Kopfballtor Kalajdzics augenscheinlich, als sich der Stürmer stark bedrängt in der Luft durchsetzte und präzise aus elf Metern ins Eck traf - alles andere als eine 100 prozentige Torchance.