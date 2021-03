Torjäger Kalajdzic: "Jedes Spiel ist für mich ein Zuckerl"

Welchen Hobbys gehen Sie abseits des Fußballplatzes nach?

Ich verbringe gerne Zeit mit meiner Freundin, die jetzt zu mir gezogen ist. In Corona-Zeiten gehen wir viel spazieren, natürlich würden wir auch gerne mal in die Stadt auf einen Kaffee gehen. Aber das ist derzeit nicht möglich. Ich spiele gerne Basketball, ich zocke hin und wieder auf der Playstation. Nach dem Fußball gibt es bei mir wenig Fußball. Ich schaue mir Spiele der Admira an, wenn wir nicht zeitgleich spielen.

Welchen Stil muss ein Team pflegen, dass Sie Ihre Stärken richtig ausspielen können? Bei Ihrer Körpergröße ist ein gutes Flankenspiel nicht ganz falsch.

Ich glaube, dass ich kein spezielles System brauche, in dem ich funktioniere. Ich kann mich gut anpassen, ich brauche vielleicht ein bisschen Zeit, bis alles greift und klappt. Flanken sind natürlich gut für mich, aber ich passe immer wieder meine Laufwege an und will auch im Kombinationsspiel dabei sein.

Für Ihre Körpergröße sind Sie sehr beweglich. Was tun Sie für Ihren Körper?

Ich bin nicht der schwere, muskulöse Typ, sondern eher schlaksig. Ich habe schon in der Jugend viel und gut gedehnt, das kommt mir jetzt zugute. So bin ich geschmeidig geblieben.

Im März beginnt die WM-Qualifikation. Beim Nationalteam haben Sie schon hineingeschnuppert. Wie sehen Sie Ihre Rolle, nachdem Sie sich zuletzt aufgedrängt haben?

Ich bin froh und stolz, dabei zu sein. Meine Rolle kenne ich noch nicht so genau, ich war erst zwei Mal dabei und habe sehr wenig gespielt. Ich bin in einer Findungsphase. Ich kann mich nur mit Leistungen empfehlen. Die Konkurrenz ist auf meiner Position sehr groß.