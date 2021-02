Deutsche Bundesliga: Kalajdzic trifft im fünften Spiel in Serie

Das Jahr 2021 ist bislang jenes von Sasa Kalajdzic. Der zwei Meter große Mittelstürmer traf am Samstag beim 5:1-Sieg von Stuttgart gegen Schlusslicht Schalke zum zwischenzeitlichen 3:0 und hält damit nach 23 Saisonspielen bei elf Toren.

Es war der sechste Treffer des Wieners im neuen Jahr, dabei traf er nun in fünf Spielen in Folge. Wie vor einer Woche traf er per Kopf.