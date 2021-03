Heimat bist du großer Stürmer: Ein Quintett auf Krankls Spuren

Marko Raguz: Der beidbeinige Dynamiker

Ein Haken mit rechts, ein wuchtiger und präziser Schuss mit links. Bei einem seiner bisher schönsten Tore im Profifußball im Oktober 2019 gegen Sporting Lissabon demonstrierte der Knipser des LASK seine größte Stärke: Raguz ist im Torabschluss beidbeinig wie kein Zweiter in dieser Runde.

Der 22-Jährige erholt sich gerade von einem Kreuzbandriss, den er am 5. November erlitten hat. Mit sieben Toren in 13 Pflichtspielen war er bis zu seinem Ausfall auch in seiner zweiten Profisaison äußerst treffsicher unterwegs. In der Europa League hat er mehrmals internationales Format bewiesen.

Tore erzielt er laufend auch per Kopf, wo seine Abschlüsse nicht ganz so wuchtig, dafür umso präziser sind. Er ist mit 1,86 Metern der Kleinste des Quintetts, dafür aber umso beweglicher und dynamisch in der Drehung, wodurch er die Bälle auch gegen wuchtigere Verteidiger sehr gut sichern kann.

Der Oberösterreicher mit kroatischen Wurzeln ist sich auch nicht zu schade, ohne Ball viele intensive Läufe zu machen. Dadurch ist er im LASK-Pressing besonders wertvoll.