Marko Raguz: Ein Silberstreif am Stürmer-Horizont

Der gebürtige Grieskirchner hat nach einem starken Frühjahr bei den OÖ Juniors in der 2. Liga (zwölf Tore in 14 Partien) den Sprung zu den Profis geschafft und dort alsbald den Brasilianer João Klauss verdrängt. „Es kann so weitergehen“, meint Raguz nach sieben Toren in 20 Pflichtspielen in dieser Saison. Getroffen hat er auch auf internationaler Bühne schon, etwa beim 1:2 in Lissabon gegen Sporting in der Europa League. Über den LASK will sich Raguz, der in der 4.000-Einwohner-Gemeinde Eferding 25 Kilometer von Linz wohnt, für Österreichs A-Nationalteam empfehlen. „Das ist mein Riesenziel.“