Linzer Vollgas gegen Eindhoven: „Es gibt nur eine Richtung“

Die Differenz in Zahlen könnte größer kaum sein: 211 Millionen Euro ist die Mannschaft von PSV Eindhoven wert. Da wirken die 26 Millionen Marktwert des LASK beinahe mickrig. Und dennoch haben es die Linzer vor zwei Wochen geschafft, einen Punkt aus den Niederlanden zu entführen.

Am Donnerstag würden derer drei den Oberösterreichern gut zu Gesicht stehen, will man die Gruppenphase überstehen. Die Niederländer führen aktuell die Gruppe D vor Sporting Lissabon an. Der LASK ist Dritter. Endgültig entscheiden kann sich noch nichts. „Wir können diese Gruppe spannend machen“, betont LASK-Coach Valérien Ismaël.