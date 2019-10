Torfestival bei LASK-Mattersburg: Die Kunst des Sitzrückziehers

Mattersburg brachte das Resultat aber nicht in die Kabine, weil man defensiv wie eine Schülermannschaft auftrat, den Ball nicht wegbrachte, weshalb ihn Ranftl zur Führung ins Netz knallen konnte (38.).

Nach dem Kabinettstückerl von Raguz begehrte Mattersburg kurz auf, brach danach in der Defensive aber komplett auseinander und kassierte auch noch Tore von Goiginger, Ranftl und Tetteh. Alle Neune in Pasching also. Und mit 32 Gegentoren in elf Spielen ist Mattersburg sowieso die Schießbude der Liga.