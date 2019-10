1:1 - Sturm knöpft Salzburg einen Punkt ab

Salzburg lief mit der jüngsten Elf der Saison ein (21,6 Jahre im Schnitt) und sah anfangs alt aus. Als hätte der Meister nicht erwartet, dass Sturm auf eine Fünferabwehr umstellt. Immer wieder schwirrten die Grazer nach Ballgewinnen aus. So wie nach einem Ramalho-Fehlpass. Stankovic warf sich in den Schuss von Röcher und Pongracic konnte in der Folge noch vor der Linie retten.

In Minute 17 war es aber soweit. Wieder parierte Stankovic gegen Röcher stark und lenkte den Kopfball an die Latte, diesmal lauerte aber Ivan Ljubic, um den Abpraller zum 1:0 zu verwerten.