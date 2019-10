Die Früchte einer Effizienz: Admira siegt in Altach

Neun Liga-Spiele hatte die Admira nicht gewonnen, nun startete das Schlusslicht eine kleine Siegesserie. Nach dem 3:1-Heimerfolg über die WSG Tirol vor der Länderspielpause gewannen die Admiraner in Altach. Und das mit 4:1 sogar recht klar.

Zunächst stand ein langsames Abtasten auf dem Programm. Ehe sich Morten Hjulmand in der 11. Minute ein Herz fasste: Der Däne trat ein Solo in der eigenen Hälfte an, wurde dabei von Altachern, allen voran Thurnwald, bestenfalls begleitet und traf knapp von außerhalb des Strafraums zur Führung.