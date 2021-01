Rapid-Erfolgsgarant Kara: "Ich hab mir das von Zlatan abgeschaut"

Wie groß die Bedeutung von Ercan Kara mittlerweile für Rapid ist, zeigt ein Blick zurück. Seit dem Saisonstart hat der zweikampfstarke Mittelstürmer 13 Tore erzielt, verteilt auf alle Bewerbe, in insgesamt elf Spielen. Statistisch äußerst unwahrscheinlich, aber im Fall Kara ist es so: Alle elf Pflichtspiele hat Rapid am Ende auch gewonnen. So gesehen muss der frühere Unterhaus-Bomber sogar froh sein, dass ihm beim Cup-Aus in Salzburg (2:6) Taxi Fountas den Ball vor einem Elfmeter noch weggenommen hat.

Am Sonntag wartet der LASK. Trainer Thalhammer hatte bereits nach dem 0:3 in Hütteldorf Kara als Schlüssel zum Erfolg der Grünen ausgemacht.

Bald danach ist die nächste wichtige Entscheidung zu treffen: Für welches Nationalteam wird der Aufsteiger debütieren – Österreich, oder für die türkische Heimat seiner Eltern?