Lob von der Konkurrenz: "So spielt Rapid sicher um den Titel mit"

In seiner ersten Reaktion darauf meint Kühbauer: "Ich freue mich, wenn Robert uns so sieht. Die Mannschaft hat viel Spaß am Spiel, das war eine gute Leistung. Aber für uns zählt wirklich nur, von Spiel zu Spiel zu schauen und unsere Leistung zu bringen."

Nach dem dritten Sieg in Folge dachte er auch an die Fans: "So wie wir jetzt spielen, macht das viel Spaß beim Zuschauen. Umso trauriger ist, dass keiner reindarf."

Zittern um Ljubicic

Eine Grundvoraussetzung für eine weiterhin spannende Meisterschaft ließ sich der Burgenländer dann aber doch entlocken. "Entscheidend für uns ist, dass wir von weiteren Verletzungen verschont bleiben. Dejan Ljubicic ist da natürlich ganz wichtig."

Bis zu seiner Verletzung war der Rapid-Kapitän klar besser als sein jüngerer Bruder Robert.