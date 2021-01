Salzburg hatte mit Ried leichtes Spiel

Anders als am Sonntag in Altach (2:0) durften auch Camara und Koita, die beide einen positiven Dopingtest abgegeben haben, aber noch nicht suspendiert sind, beginnen. Der Führende der Schützenliste war auch für das 2:0 verantwortlich: Koita traf nach einer Junuzovic-Ecke per Kopf (29.). Das dritte Salzburger Tor bereitete er dann vor: Koitas Zuspiel verwertete Sturmpartner Daka sicher (45.).

Nach der Pause war das Spiel dann nicht mehr so unterhaltsam. Salzburg kontrollierte die Partie und war darauf bedacht, zum zweiten Mal in Folge kein Gegentor zu kassieren. Pech hatte Bernardo, der nach einer völlig sinnbefreiten Attacke von Gschweidl mit einer Knieverletzung vom Platz humpelte. Der Ried-Stürmer hatte nach einem Wöber-Horrorpass eine Chance auf den Rieder Ehrentreffer. In der Schlussphase hätte Salzburg eigentlich noch erhöhen müssen, es blieb aber beim 3:0-Sieg.