Trotz Kalajdzic-Doppelpack: ÖFB-Team vergibt Sieg in Schottland

Das erste von mindestens 15 Länderspielen im Jahr 2021 brachte zum Auftakt der WM-Qualifikation in Glasgow ein 2:2 zwischen Schottland und Österreich. Die Foda-Mannschaft ging dabei zwei Mal durch Kalajdzic in Führung, brachte die drei Punkte aber nicht ins Ziel. So wurde es ein enttäuschender Start in die Quali, bei dem mehr möglich gewesen wäre.