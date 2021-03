WM-Quali: Dänemark startet perfekt, Deutschland mit Rekord

Dänemark, für viele der Favorit in der Österreich-Gruppe, startete souverän in die WM-Quali mit einem ungefährdeten 2:0-Sieg in Israel. Das Team des Österreichers Willi Ruttensteiner hatte nur eine gute Torchance von Ex-Salzburg-Stürmer Dabbur und eine kurze Drangphase nach der Pause anzubieten.

In der restlichen Spielzeit hatten die Dänen Geschehen und Gegner absolut im Griff und gingen auch früh in Führung (13.). Barcelona-Legionäre Braithwaite gewann ein Laufduell gegen seinen etwas überraschten Gegenspieler und schloss mit einem eleganten Schupfer über den Torhüter zum 1:0 ab. Dänemark ließ den Ball gekonnt mit spielerischer Sicherheit laufen, ließ Israel trotz der Unterstützung von 5.000 geimpften Fans lange Zeit nicht ins Spiel kommen.

Glückloser Ruttensteiner

Ruttensteiners Elf hatte nach dem Wechsel ihre beste Phase, konnte aber kein Kapital daraus schlagen. Im Gegenteil, die Schwäche in der Abwehr wurde Israel letztlich zum Verhängnis. Ein ungeschicktes Abwehrmanöver nützte Wind zum 2:0 (67.). Israels Gegenwehr war gebrochen, die Gäste spielten die Führung locker zu Ende.

Das zweite Gruppenspiel bestritten die Underdogs Moldau und Färöer. Österreichs kommender Gegner (am Sonntag im Prater) aus dem hohen Norden holte in Moldau durch einen späten Treffer ein 1:1.