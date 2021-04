Schwarzer Tag für Grüne: Verletzte statt Punkte

Einig waren die Trainer über die Schiedsrichter-Leistung des Teams um Manuel Schüttengruber, das noch fehlerhafter war als beim 2:7 im Juni 2020, und der möglichen Abhilfe. „Wir brauchen den VAR. Leider kommt er erst im Sommer, also zu spät“, sagt Jesse Marsch nach gleich zwei zu Unrecht aberkannten Salzburg-Treffern. „Ich will wirklich nicht Schiedsrichter sein. Es ist ein schwieriger Job und dafür brauchen sie die Hilfe durch das Video“, meint der US-Amerikaner. Kühbauer ergänzt: „Es ist sicher nicht das Schlechteste, dass im Sommer der VAR kommt. Aber über den Schiedsrichter direkt will ich nichts sagen, sonst wird mir das wieder vorgeworfen.“