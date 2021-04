Rapid-Trainer Kühbauer: "Ich habe noch keinen Spieler angelogen"

Im März 1988 tauchte in Österreichs Fußball ein junger Spieler auf. Der 16-Jährige war technisch beschlagen und fiel optisch mit langen Haaren und wilden Locken auf. 33 Jahre später ist er immer noch präsent im österreichischen Fußball, als Trainer von Rapid. Dietmar „Didi“ Kühbauer wird am 4. April 50 Jahre alt. Der Burgenländer hat in all der Zeit vor allem eines gemacht – er hat keinen Fußballfan kalt gelassen.