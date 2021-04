Rapid verlängert den Vertrag mit Trainer Didi Kühbauer bis 2023

Mit einem Punkteschnitt von über 2,0 und Platz zwei geht es am Sonntag in Wolfsberg in der Meistergruppe los. Der Ostersonntag ist auch der 50. Geburtstag von Kühbauer. Davor gab es noch die schon länger angekündigte Vertragsverlängerung zu verkünden: Der Cheftrainer verlängert um zwei weitere Jahre bis Sommer 2023.

"Didi hat die Mannschaft in einer sehr prekären Situation übernommen und trotz der schwierigen Rahmenbedingungen gerade in den letzten 12 Monaten in allen Bereichen stark verbessert. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit", so Barisic. Und Kühbauer: "Jeder, der mich kennt, weiß, wie sehr ich für diese Aufgabe brenne und mit welcher Freude und Leidenschaft ich für meinen Herzensklub Rapid arbeite."