Hochrechnung: WSG Tirol spielt um den Europacup, Ried steigt ab

Das Finale war extrem spannend, in sprichwörtlich letzter Minute ist Hartberg von der Meister- in die Qualifikationsgruppe gepurzelt. Dass die WSG in die Top 6 kommt, ist überraschend, allerdings waren die Tiroler schon zur Halbzeit des Grunddurchgangs als Fünfter oben dabei.

Überhaupt fällt aus, dass sich wenig geändert hat: Schon nach elf Runden war Salzburg Erster, die Admira Letzter und bis auf einen Teilnehmer (SKN statt WAC) auch die obere Tabellenhälfte ident.