Rapid-Zukunft: Start für Trainingszentrum und Trainer-Verhandlung

Wenn vor der Unterschrift nichts mehr schief geht, geht das Namenssponsoring an Tojners Batterien-Konzern „VARTA“. Ebenfalls an Bord wäre Rapids Nachwuchssponsor Daniel Jelitzka. Der in Wien besonders erfolgreiche Immobilienentwickler („JP Immobilien“) hat mit Tojner schon mehrere Projekte realisiert.

"Champions-League-Ausbau"?

Und noch ein bekannter Name bekundete in der „Krone“ sein Interesse: Hannes Androsch will für eine „VivaMayr“-Tagesklinik ein eigenes Stockwerk. Rapid hätte das Vorrecht auf die Benutzung, müsste für Behandlungen aber auch bezahlen.