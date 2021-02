Dorfmeister vor Ski-WM: "Der große Druck verursacht Verletzungen"

Was darf man sich vom ÖSV-Team diesmal erwarten oder wünschen? Wie immer die sechs Medaillen?

Wünschen darf man sich viel. Ich denke, wenn man auf die Herren und Damen je drei Medaillen aufteilt, dann klingt das durchaus realistisch und machbar. Im Riesentorlauf ist eine Medaille eher unwahrscheinlich.

Dabei gilt der Riesentorlauf als Basis-Disziplin im Skilauf. Warum hat Österreich in diesem Bereich Probleme?

Wenn ich es wüsste, würde ich es Ihnen sagen. Sie haben die Sicherheit nicht. In den letzten Jahren hatten wir auch die Masse an Läufern in diesem Bereich nicht mehr zur Verfügung. Das fängt schon im Schüleralter an, geht im FIS-Bereich weiter. Die Öffentlichkeit merkt das dann zeitverzögert im Weltcup, wenn es keine Siege mehr gibt.