Rapid-Serie: "Wir wissen genau, was gegen den LASK wichtig ist"

Das Bild stimmt auch nach der fünften Spiegelung: Rapid lässt sich auf den LASK-Stil ein, spiegelt das 3-4-3 und nimmt den Linzern so sehr wie kein anderes Team der Liga die besonderen Stärken. Am Ende gab es den fünften Sieg in Folge und Erklärungen, die auch nach dem 1:2 in Pasching so ähnlich klingen wie nach den vier LASK-Niederlagen davor in den vergangenen 15 Monaten.

"Wir haben alles erfüllt, was man gegen den LASK bringen muss: Sie sind bei den hohen Bällen stark, bei den zweiten Bällen auch und man muss defensiv immer schnell schließen. Das alles haben die Spieler von der ersten bis zur letzten Minute erfüllt. Wir wissen ganz genau, was gegen den LASK wichtig ist", freute sich Rapid-Coach Didi Kühbauer.