2:1-Erfolg im Liga-Schlager: Rapid bleibt der LASK-Schreck

Parallel zum Spitzenspiel liefen die Verhandlungen mit Ried wegen Stürmer Marco Grüll weiter, mittlerweile hat Rapid alle Trümpfe in der Hand. Der 22-Jährige will zu den Hütteldorfern (spätestens nach Vertragsende im Sommer). Rapid hätte nach dem Verkauf von Melih Ibrahimoglu (der 20-Jährige wollte seinen auslaufenden Vertrag nicht mehr verlängern) zu Almelo in die Niederlande auch frisches Kapital für einen Kauf vor dem Transferende am 8. Februar.