Kühbauer: "Marco Grüll würde mir bei Rapid extrem taugen"

„Und selbst dann hast du keine Sicherheit, dass es reicht. Der LASK ist ein sehr starker Gegner. Sie haben unter Trainer Thalhammer ein bisschen ihr Spiel verändert und machen es sehr gut.“

Verhandlungen mit Ried

Einige Kilometer weiter in Oberösterreich gibt es noch ein Thema, das Kühbauer bewegt: Ried will im Fall Marco Grüll Klarheit. Der U-21-Teamspieler, der im Sturm und an der Flanke zum Einsatz kommen kann, war schon vor seiner Unterschrift im Innviertel bei Rapid auf Probetraining. Seither ist der Kontakt nie abgerissen.

Beim 4:3-Heimsieg glückte dem früheren Regionalliga-Bomber das Siegestor gegen die Wiener. Ein Last-Minute-Transfer war im Herbst nahe, aber auch Salzburg meldete Interesse an. Weil der Serienmeister zuletzt angekündigt hat, keinen Vertrag vorzulegen, wäre Grüll im Sommer frei und ohne Ablöse zu bekommen.

Kühbauer und Sportdirektor Zoran Barisic machen nun ernst. Es könnte eine Lösung geben, die den Innviertlern und den Wienern weiterhilft. Je nachdem, was sonst noch am Transfermarkt (in Österreich bis zum 8. Februar offen) passiert. Ein Rapid-Zugang ohne Verkauf ist zumindest für die laufende Saison unwahrscheinlich.

Wunschspieler

Kühbauer betont zwar, „dass er nicht über Spekulationen spricht“, sagt aber ganz deutlich, dass der 22-Jährige ein Wunschspieler bleibt: „Grüll ist ein sehr interessanter Spieler, der mir im Rapid-Dress extrem taugen würde. Er ist auch ein sehr williger Offensivspieler. Aber unterschrieben ist nichts.“

Zu möglichen Abgängen im Gegenzug meint er: „Es wäre schön, wenn wir alle zusammen bleiben. Aber bei unmoralischen Angeboten müssen wir auch nachdenken.“