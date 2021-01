Wie Österreichs Fußballklubs konkurrenzfähig wurden

Bei der Interpretation des PPDA ist also Vorsicht geboten. Wolfsburg-Coach Oliver Glasner beschreibt es so: „Ich denke, dass dieser Wert eine bestimmte Aussagekraft darüber hat, wie schnell du deinen Gegner zu einem Fehler zwingst, jedoch gilt es, auch die Qualität des Gegners zu berücksichtigen. Ich finde den PPDA spannend, aber wichtig ist vor allem, was du danach aus diesen Fehlern machst.“

In der Tat. Wer in Ballbesitz kaum gute Lösungen hat, wird trotz vieler Ballgewinne kaum Torabschlüsse vorfinden. So geht es im Moment Altach. Die Vorarlberger wollen früh attackieren und haben mit 9,03 einen niedrigen PPDA-Wert. Dennoch haben sie mit elf Toren die wenigsten aller Teams erzielt.