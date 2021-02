Schimmel-Foto aus LASK-Kabine: Liga kommt zum Lokalaugenschein

Der Hintergrund: Wegen Corona und den im Covid-19-Konzept vorgesehenen, vergrößerten Abständen ist in Pasching nur noch der LASK im neuen Kabinentrakt untergebracht. In den alten Kabinen unter der Haupttribüne hat sich in den vergangenen Jahren der Schimmel ausgebreitet.

Zwischen Linz und Pasching

In der Herbstsaison war der LASK (und damit seine Gegner) auf der Linzer Gugl beheimatet. Im Dezember begann der Abriss des Stadions, der Linzer übersiedelten wieder in den Vorort. Am Zustand der Gästekabine hat sich in den sieben Monaten seit dem Re-Start der Bundesliga offenbar nichts verbessert.