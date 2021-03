Kara, Demir und Co.: Der ÖFB und seine türkisch-stämmigen Kicker

Etwas mehr als 117.000 türkische Staatsbürger leben laut Statistik Austria in Österreich. Zu Beginn des Jahres 2018 befanden sich hierzulande zudem 71.678 österreichische Staatsbürger, die in der Türkei geboren wurden. Zieht man als bestimmendes Merkmal das Geburtsland der Mutter heran, so leben in Österreich rund 272.000 Menschen mit türkischem Migrationshintergrund.

Am Sonntag lief erst der zehnte Spieler mit türkischen Wurzeln für das A-Team auf. Zehn Spieler mit Wurzeln im ehemaligen Jugoslawien standen allein in Fodas Kader (43 Spieler, 15 auf Abruf, Arnautovic in China) für diese drei WM-Quali-Spiele.