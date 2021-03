Die Qual der Wahl: Österreich und die Türkei wollen Ercan Kara

Ercan Kara ist der Mann der Stunde in Hütteldorf. Die ersten beiden Tore schoss der Stürmer beim 4:0 gegen Hartberg selbst, das dritte legte er vor. Drei Scorerpunkte hatte diese Saison noch kein Rapidler geschafft.

Ercan Kara ist auch der Mann dieser starken Rapid-Saison: 17 Tore und acht Assists in 32 Einsätzen sind bemerkenswert. Umso mehr, weil der 25-Jährige vor zwei Jahren noch nicht einmal Profifußballer war.

Und jetzt stehen entscheidende Tage in dieser ungewöhnlichen Karriere an: Österreich muss ohne Deutschland-Legionäre in Schottland antreten (siehe oben), die Chancen auf den Sprung ins Team sind groß wie nie.

Allerdings buhlt laut KURIER-Informationen auch die Türkei um den Sohn türkischer Einwanderer. Vor der Kaderbekanntgabe des ÖFB am Freitag muss sich der 1,92-Meter-Mann entscheiden.